Pergolettese, Sean Parker al passo d'addio: l'attaccante approderà al Lecco
Si chiude dopo 18 mesi l'avventura alla Pergolettese di Sean Parker, attaccante italo-inglese 1997, approdato al club di Crema nell'estate 2024 dalla Pro Patria.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il giocatore, reduce da una prima parte di stagione con 17 presenze e 4 gol, approderà nelle prossime ore a titolo definitivo al Lecco.
