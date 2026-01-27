Chelsea, Rosenior contro il Napoli di McTominay: "Scott è eccezionale, non mi sorprende"

"Il passato di Conte a Londra? Grande domanda, grande rispetto, grandissima carriera da allenatore, la sua passione da giocatore l'ha trasmessa anche da allenatore. In difesa è estremamente forte, è un manager clamoroso". Alla vigilia della sfida tra Napoli e Chelsea di Champions League, l'allenatore dei Blues Liam Rosenior ha parlato in conferenza stampa soffermandosi in particolar modo così sugli avversari: "La forma recente del Napoli? Questa è una squadra molto, molto forte. Sono stati sfortunati nelle ultime partite. Sappiamo che sarà una partita molto difficile in un'atmosfera speciale. Questo non cambia affatto i miei piani".

Sulla posizione del Napoli in Champions League. "Nel calcio, in Champions League, non puoi mai aspettarti nulla perché la competizione è sempre altissima. Il Napoli è una squadra fantastica con un allenatore di livello mondiale. Sono ancora in grado di passare il turno. Sarà una partita emozionante perché devono vincere e anche noi dobbiamo vincere".

McTominay ed il suo stato di forma. "È fantastico vedere Scott trasferirsi in un Paese calcisticamente speciale. Sono molto felice per lui perché è un giocatore scozzese, britannico, che continuerà a fare cose straordinarie. Non mi sorprende perché è sempre stato un giocatore eccezionale".