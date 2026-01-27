Il Genoa ha chiuso un acquisto per il centrocampo: domani arriva Amorim
Nuovo acquisto in procinto di essere completato per il Genoa, che ha fatto fruttare il blitz portoghese operato dal DS rossoblù Diego Lopez nella giornata di oggi e ha permesso di arrivare a un accordo con l'Alverca per il trasferimento di Alexsandro Amorim de Freitas Filho (20 anni), noto semplicemente con il nome d'arte di Amorim.
Le due società, fa sapere Sky Sport, sono arrivate a definire l'intesa per un trasferimento che in totale porterebbe circa 10 milioni di euro nelle casse del club cedente, suddivisi in 8 milioni di euro 'garantiti' ai quali possono aggiungersene 2 sotto forma di bonus. Un costo che renderà Amorim il protagonista della cessione più ricca nella storia dell'Alverca.
Domani il classe 2005 partirà per l'Italia, per sottoporsi alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto con il Genoa. In questa stagione il brasiliano ha collezionato 21 presenze e 2 gol con l'Alverca.