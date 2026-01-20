Fiorentina, idea dal Portogallo per la difesa: occhi su Niakate del Braga, i dettagli

Nuovo nome per il mercato della Fiorentina, una delle squadre più attive in questa sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riporta il giornalista Fabrizio Romano infatti il club viola avrebbe contattato il Braga, club che milita nella Primeira Liga portoghese, per rinforzare il proprio reparto difensivo. Nel mirino ci sarebbe Sikou Niakate.

Stando a quanto si legge, l'idea del club viola sarebbe quella di prenderlo in prestito con opzione di acquisto. D'altra parte però il Braga punterebbe invece a una formula differente per lasciarlo andare in questa finestra dei trasferimenti.

Difensore originario del Mali, Niakate è un classe '99 (compirà 27 anni il prossimo 10 luglio). Passato anche nel settore giovanile del Parsi Saint-Germain, è poi arrivato fra i grandi tramite il Valenciennes. In carriera ha militato anche nel Guingamp e nel Metz, prima di approdare in Portogallo, al Braga, dove gioca dal 2022.

Giornata decisamente attiva in casa Fiorentina sul fronte mercato. Richardson infatti è ormai destinato a firmare con il Copenaghen con la formula del prestito con diritto di riscatto, poi è stato definito lo scambio con il Bologna, che porterà Fabbian in viola e Sohm in rossoblu. Ore calde dunque la dirigenza viola, che vuole voltare pagina definitivamente per la risalita in classifica.