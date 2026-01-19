Fiorentina, il 26 gennaio Messa in suffragio di Commisso presso il Duomo di Firenze

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha reso noto che il prossimo 26 gennaio verrà celebrata, presso il Duomo di Firenze, una Messa in suffragio di Rocco Commisso, presidente del club viola scomparso nella notte italiana tra venerdì e sabato. Questo il testo: "La Famiglia Commisso e la Fiorentina informano che lunedì 26 gennaio alle ore 18:00 verrà celebrata, presso il Duomo di Firenze, Cattedrale di Santa Maria del Fiore, in Piazza del Duomo, una Santa Messa in suffragio del Presidente Rocco Commisso.

Sarà questa l’occasione per tutti i tifosi viola e per tutti i cittadini di essere vicini alla famiglia Commisso in questo momento di dolore e sofferenza e di rendere omaggio alla memoria di un uomo che si è così profondamente legato alla città di Firenze ed ai colori viola e la cui memoria rimarrà, per sempre, legata alla Fiorentina ad a Firenze.

Ulteriori dettagli logistici ed informazioni di servizio verranno forniti in seguito".