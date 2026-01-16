Fiorentina, il nuovo acquisto Harrison non sarà disponibile per il Bologna: ecco il motivo
Per Jack Harrison è ormai solo questione di tempo: l’esterno inglese diventerà ufficialmente un giocatore della Fiorentina nelle prossime ore, con l’annuncio atteso per domani. Il debutto in maglia viola, però, slitterà: Harrison non sarà convocabile per la trasferta di Bologna, poiché dovrà rientrare in Inghilterra per completare alcune pratiche burocratiche legate al visto.
Da lunedì tornerà regolarmente a disposizione dello staff di mister Vanoli e potrà dunque essere chiamato per la sfida successiva contro il Cagliari al Franchi. A riportarlo è il portale FirenzeViola.it.
