Fiorentina, niente di grave per Kospo: la risonanza magnetica ha escluso lesioni
La Fiorentina tira un respiro di sollievo per Eman Kospo: il centrale bosniaco, uscito malconcio dopo appena 10' durante la sfida di sabato scorso contro il Napoli Primavera per un duro intervento sulla caviglia, non dovrà stare troppo tempo fermo ai box. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, l'ex Barcellona ha svolto ieri una risonanza magnetica al Viola Park per capire l'entità del suo infortunio che tuttavia ha escluso lesioni.
Il giocatore dunque potrà tornare a disposizione nel giro di un paio di settimane, forse anche meno. Una buona notizia non solo per la Primavera, attesa da un ciclo di gare importanti per confermarsi ai vertici della classifica, ma anche per la prima squadra.
Il 18enne non ha ancora esordito tra i grandi, mentre con la Primavera ha disputato 13 partite, di cui 12 in Primavera 1 e una in Youth League.
