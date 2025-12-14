Fiorentina in crisi nera, si espone anche Matteo Renzi: "Firenze non merita questo scempio"

Altro giro a vuoto per la Fiorentina e la crisi nera, a tinte viola, della squadra toscana prosegue imperterrita. Si allunga la striscia negativa che va avanti ormai dall'inizio della stagione e che vede i gigliati incapaci di vincere una singola gara in questa edizione di Serie A, quando sono passate ormai 15 partite dall'inizio.

Anche nella partita casalinga contro l'Hellas Verona, in teoria una festa visto lo storico gemellaggio tra le due tifoserie ma in realtà una sorta di spareggio sul ciglio dell'incubo per le due squadre agli ultimi posti della classifica. Alla fine, senza quasi nemmeno colpo ferire, sono gli scaligeri a esultare con il gol a tempo quasi scaduto di Orban, che condanna la Fiorentina a rimanere sempre più ultima e sempre più lontana dalla zona salvezza, ora distante ben 8 punti.

Uno stato di crisi generalizzato in casa Fiorentina che fa rumore anche fuori dagli ambiti più prettamente sportivi. Ha scritto per esempio un brevissimo post sul suo profilo X il politico Matteo Renzi. Il presidente del partito Italia Viva, senatore della Repubblica Italiana e notoriamente tifoso della Fiorentina, ha scritto: "Firenze non merita questo scempio". Breve e conciso, ma chiarissimo. Tra i commenti si possono leggere alcuni tifosi viola che ne invocano un intervento diretto.