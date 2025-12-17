Fiorentina in crisi, parla Renzi: "Avanti con Commisso, ma serve subito un top manager per fare pulizia"

"Non so se sia stato uno sfogo di testa o di pancia. So che ho semplicemente detto la pura verità". Matteo Renzi, leader di Iv e tifosissimo della Fiorentina, parla a La Nazione ripartendo dalle sue esternazione pubblicate via social dopo l'ennesima sconfitta della squadra viola, domenica scorsa contro il Verona: "Firenze non merita lo scempio dell’ultimo posto in classifica, non merita di perdere così una partita al novantesimo, non merita uno stadio ridicolo figlio di errori clamorosi del Comune, non merita le prese in giro di mezza Italia".

"È evidente che si è rotto qualcosa nello spogliatoio", sottolinea Renzi che poi dà la sua ricetta alla Fiorentina per provare a risalire: "Serve l’intervento di un manager in grado di rimettere ordine, fare pulizia e salvarci della retrocessione. Serve qualcuno che entri nello spogliatoio e si faccia sentire. Serve la svolta, ora”.

Ma secondo Renzi è il momento che la proprietà ceda la Fiorentina? Ecco la risposta: "Aprire adesso il dibattito sulla proprietà sarebbe un errore tragico. Ora vanno aiutati Catherine e Rocco Commisso, che sono persone buone e generose, a salvare la stagione. Per farlo non occorre il chiacchiericcio sulla cessione della società". E ancora: "Io sono un tifoso della Fiorentina e un rappresentante delle Istituzioni. In questa fase non servo io, in questa fase non serve un acquirente. Stop alle chiacchiere, per favore", conclude Renzi.