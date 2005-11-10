Fiorentina, Joao Mario: "Nel 2° tempo siamo cresciuti. Ora testa alla Juve"

20.58 - Joao Mario, calciatore della Fiorentina, interverrà in conferenza stampa per commentare l'esito del match con il Sassuolo, valido per la decima giornata di Serie A. Tra poco le sue dichiarazioni.

21.08 - Inizia la conferenza.

Cos'è successo nel primo tempo?

"Conoscevamo l'importanza della partita, ci stavamo studiando, loro stavano bene. Abbiamo provato a fare le nostre giocate ma non ci siamo riusciti, penso che nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita, abbiamo segnato, e i 3 punti in questa partita sono importanti, per noi, l'ambiente, per lavorare dopo una vittoria con la Juve e vogliamo fare bene".

Come ti senti adesso?

"Io lavoro sempre allo stesso modo, quando gioco o quando non gioco, provo a dare tutto in allenamento e sapevo che l'opportunità sarebbe arrivata. Il mister mi ha dato la fiducia di giocare l'ultima partita e penso che quando noi lavoriamo bene, facciamo bene anche quando non giochiamo, siamo meglio preparati e questo è il mio stile di vita. Io sono così, sempre professionale, gioco o non gioco, perché il pensiero principale è la squadra e io gioco per la squadra e sono molto felice per questa vittoria".

Ora arriva la Juve, questa scintilla può essere positiva per il morale?

"Quando affronti una squadra come la Juve non c'è bisogno di motivazione. Con questa vittoria è meglio perché lavoriamo dopo una vittoria ma sappiamo le difficoltà che ci sono ad affrontare la Juve ma giocare nel nostro stadio con i nostri tifosi è un grande aiuto e proveremo a vincere".

21.11 - Termina la conferenza.