Ora è Parma show: Lontani da fuori area fredda Carnesecchi, è 0-3 alla New Balance Arena
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Simone Lorini
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Oggi alle 22:04Serie A
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02.11.2026 22:04Serie A
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Il Parma fa gol ad ogni azione offensiva e l'Atalanta soccombe di fronte alla ritrovata incisività dei ducali, che fino ad inizio partita erano a quota 5 gol... in 9 partite. Stavolta va a segno il talento Simone Lontani, che dal limite dell'area fredda Carnesecchi con un tiro a girare dopo aver fatto fuori Pasalic. Grande azione di Fabbian nell'occasione, che porta palla e poi cede al compagno: è 0-3 a Bergamo.
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