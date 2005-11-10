Fiorentina, Vanoli: "La Fiorentina ha talento, ma deve trovare la mentalità giusta"

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria con il Sassuolo:

"Era da due o tre partite che stavamo esprimendo ottime prestazioni, era mancato solo il risultato per qualche errore. L'inizio del primo tempo è dovuto anche a questo: quando fai grandi prestazioni e non arrivano i risultati, per i giovani è un aspetto importante. Ero convinto che la squadra fosse vicina alla vittoria. Faccio i complimenti a tutta la squadra, soprattutto a chi è entrato. Il campionato è ancora lungo, io devo trovare il vestito giusto e loro devono seguire le mie idee. Piano piano stiamo costruendo una squadra che, come ho detto, ha talento, ma deve trovare la giusta mentalità".

La squadra ha più bisogno di solidità o di qualità?

"Per me è una questione di mentalità. Sappiamo che quando perdiamo la palla dobbiamo essere più determinati e cattivi nel fare la fase difensiva. Non dipende dai giocatori, dipende dalla mentalità. Sul 2-2 abbiamo avuto voglia di vincerla, abbiamo avuto il coraggio di vincerla e alla fine ci siamo riusciti".

Cosa manca a Oulai per essere titolare in questa Fiorentina?

"Gli manca solo il lavoro. Dobbiamo costruire un giocatore che ha grande potenzialità, ma non dobbiamo dimenticare che in rosa abbiamo giocatori che sono in nazionale. Se la giocheranno, io non guardo la carta d'identità. Dobbiamo imparare a capire che la squadra è più importante di tutti. Oulai è entrato benissimo oggi, è una concorrenza bella e sana per gli altri giocatori".

Troppi gol subiti?

"Siamo in emergenza in difesa, ci mancano due giocatori come Ranieri e Pongracic, ma non possiamo continuare sempre a prendere gol. Dobbiamo essere bravi da squadra a essere più concentrati in fase difensiva. Stasera ci abbiamo provato, è un dettaglio su cui dobbiamo lavorare tanto".