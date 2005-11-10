La crisi del Sassuolo non conosce fine. Difesa colabrodo e ora arriva il migliore attacco...

La vittoria contro la Juventus è sempre più sbiadita. Era il 13 settembre e il Sassuolo con una rete di Adzic al 94' faceva il colpaccio, mettendo in mostra, prima di tutte, i difetti della Vecchia Signora. Un successo che avrebbe dovuto lanciare i neroverdi, che infatti si ritrovavano dopo 4 giornate ad avere 2 vittorie, un pari e un ko a Bergamo. Da allora, invece, solamente delusioni e numeri inquietanti.

Un punto nelle ultime sei partite

Il ko contro la Fiorentina acuisce una crisi ormai ufficiale: 4 sconfitte consecutive, un punto nelle ultime 6 giornate. Contro il Milan, dopo un'ora di sofferenza e grazie a un blackout inspiegabile dei rossoneri dopo il gol di Rabiot. Un dato fa più paura di tutti: quello dei gol subiti. Il poker subito arriva 6 giorni dopo una partita in cui le reti subite sono state 6 e potevano essere 8 se Turati non avesse parato due rigori.

Sassuolo peggiore difesa della Serie A

Con 26 reti al passivo, il Sassuolo ha la peggiore difesa di Serie A e soprattutto non si riesce a trovare un assetto affidabile: né con Caleta-Car e Odenthal, né con Idzes e Candé. Esplicativo il gol dell'1-1 della Fiorentina, dove Njie approfitta di un pasticcio del reparto nella sua area e dove Candé fa girare Pellegrino che poi va in gol. Se è vero che la squadra fin qui si è fatta apprezzare per un calcio offensivo, dall'altro stanno emergendo in modo sempre più netto le difficoltà a trovare un equilibrio. E troppo spesso non basta nemmeno segnare 2 reti in una partita per portare a casa un punto.

Crisi Sassuolo, Aquilani è preoccupato

Nel post partita contro la Fiorentina, Aquilani è intervenuto sulla questione: "16 gol nelle ultime 4 partite, un dato scoraggiante? Sì, anche se i gol vanno contestualizzati e analizzati, ma non posso nascondermi dietro questi numeri impietosi. Dobbiamo guardare in faccia la realtà, perché questo è un problema importante che va risolto. Prendiamo gol con una facilità che non è normale. A questi livelli non si può prendere gol con questa facilità".

Il tecnico ha infine manifestato la sua preoccupazione per la fragilità della squadra: "Quando la partita si mette su un binario diverso, diventa estremamente difficile. Abbiamo cambiato un po' di cose, ma subiamo gol con una facilità incredibile e questo purtroppo fa la differenza".

Prossima partita? Contro la Roma, migliore attacco della Serie A...