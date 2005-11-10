Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

La crisi del Sassuolo non conosce fine. Difesa colabrodo e ora arriva il migliore attacco...

TMW
Gaetano Mocciaro
autore
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 21:52Serie A
02.11.2026 21:52Serie A
Fonti preferite
Zero punti e 16 reti subite nelle ultime 4 partite. Aquilani preoccupato e ora si va a giocare contro la "sua" Roma
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La vittoria contro la Juventus è sempre più sbiadita. Era il 13 settembre e il Sassuolo con una rete di Adzic al 94' faceva il colpaccio, mettendo in mostra, prima di tutte, i difetti della Vecchia Signora. Un successo che avrebbe dovuto lanciare i neroverdi, che infatti si ritrovavano dopo 4 giornate ad avere 2 vittorie, un pari e un ko a Bergamo. Da allora, invece, solamente delusioni e numeri inquietanti.

Un punto nelle ultime sei partite

Il ko contro la Fiorentina acuisce una crisi ormai ufficiale: 4 sconfitte consecutive, un punto nelle ultime 6 giornate. Contro il Milan, dopo un'ora di sofferenza e grazie a un blackout inspiegabile dei rossoneri dopo il gol di Rabiot. Un dato fa più paura di tutti: quello dei gol subiti. Il poker subito arriva 6 giorni dopo una partita in cui le reti subite sono state 6 e potevano essere 8 se Turati non avesse parato due rigori.

Sassuolo peggiore difesa della Serie A

Con 26 reti al passivo, il Sassuolo ha la peggiore difesa di Serie A e soprattutto non si riesce a trovare un assetto affidabile: né con Caleta-Car e Odenthal, né con Idzes e Candé. Esplicativo il gol dell'1-1 della Fiorentina, dove Njie approfitta di un pasticcio del reparto nella sua area e dove Candé fa girare Pellegrino che poi va in gol. Se è vero che la squadra fin qui si è fatta apprezzare per un calcio offensivo, dall'altro stanno emergendo in modo sempre più netto le difficoltà a trovare un equilibrio. E troppo spesso non basta nemmeno segnare 2 reti in una partita per portare a casa un punto.

Crisi Sassuolo, Aquilani è preoccupato

Nel post partita contro la Fiorentina, Aquilani è intervenuto sulla questione: "16 gol nelle ultime 4 partite, un dato scoraggiante? Sì, anche se i gol vanno contestualizzati e analizzati, ma non posso nascondermi dietro questi numeri impietosi. Dobbiamo guardare in faccia la realtà, perché questo è un problema importante che va risolto. Prendiamo gol con una facilità che non è normale. A questi livelli non si può prendere gol con questa facilità".

Il tecnico ha infine manifestato la sua preoccupazione per la fragilità della squadra: "Quando la partita si mette su un binario diverso, diventa estremamente difficile. Abbiamo cambiato un po' di cose, ma subiamo gol con una facilità incredibile e questo purtroppo fa la differenza".

Prossima partita? Contro la Roma, migliore attacco della Serie A...

Articoli correlati

Immagine news 1
Serie A, la classifica aggiornata: il Parma ne aggancia due, l'Atalanta è ferma a 11 punti
Immagine news 2
Sassuolo, Aquilani: "Fragilità preoccupante, prendiamo gol con una facilità incredibile"
Immagine news 3
L'Udinese cambia tecnico, le verità post derby di Thuram, sorriso viola: le top news delle 22

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
23:27 Serie ALive TMW
Live TMWParma, Valeri: "Vittoria che da consapevolezze, ma ora piedi per terra"
Immagine news 2
23:26 Serie A
Parma, Fabbian: "Contento per il gol e per il mister, ma la strada è lunga"
Immagine news 3
23:25 Serie ATMW
TMWL'Atalanta non cambia: avanti con Sarri, ma in questa Dea c'è ben poco del suo calcio
Immagine news 4
23:25 Serie A
Atalanta da domani in ritiro, Sarri confermato. Giuntoli: "Un tempo non vanifica mesi di lavoro"
Immagine news 5
23:24 Serie ATMW
TMWPadre tempo stavolta sorride a Gila: azzecca tutte le scelte e sbanca Bergamo
Immagine news 6
23:22 Serie A
Parma, Lontani: "Ringrazio il mister per la titolarità. I tre punti sono per i tifosi"
Immagine news 7
23:19 Serie A
Atalanta, Giuntoli: "Secondo tempo inaccettabile, da domani ritiro. Sarri? Non puntiamo il dito"
Immagine news 8
23:15 Serie A
Parma, Gilardino: "Vittoria forgiata nelle ultime settimane. Ben vengano ragazzi come Lontani"
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Spalletti si salva, Allegri un disastro. Ma la Juve non brilla. Kolo Muani bocciato. Napoli a pezzi: aveva ragione Conte. Inter, allarme Champions. Arbitri, un altro flop. Insulti sessisti a Ferreri Caputi durante Como-Venezia
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta, Giuntoli: "Secondo tempo inaccettabile, da domani ritiro. Sarri? Non puntiamo il dito"
Immagine top news n.1 E se due indizi fanno una prova... due partite, due clean sheet: Daffara è l'erede di Suzuki
Immagine top news n.2 Atalanta-Parma 0-3, le pagelle: Lontani gioiello, Pasalic lo cerca ancora. Fabbian scintillante
Immagine top news n.3 Atalanta, 11 punti dopo 10 giornate: mai così male da prima dell'era Gasperini
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: il Parma ne aggancia due, l'Atalanta è ferma a 11 punti
Immagine top news n.5 Prima della Formula 1, c'era... il pallone: quando Kimi Antonelli faceva l'attaccante
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina torna a vincere e aggancia proprio il Sassuolo
Immagine top news n.7 Paolo Zanetti è il nuovo allenatore dell'Udinese: il comunicato e i dettagli del contratto
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
Immagine news podcast n.2 I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
Immagine news podcast n.3 Un colpo a zero per il Napoli. Grazie ad Allegri e alla 'mossa Pirlo' per De Bruyne
Immagine news podcast n.4 Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Massimiliano Allegri "intoccabile" a Napoli? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Blanchard: "Frosinone spavaldo, è una squadra con un gioco veramente moderno"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Un Milan al completo può lottare solo per la Champions"
Serie A
Immagine box news Serie A Parma, Fabbian: "Contento per il gol e per il mister, ma la strada è lunga"
Immagine box news Serie A L'Atalanta non cambia: avanti con Sarri, ma in questa Dea c'è ben poco del suo calcio
Immagine box news Serie A Atalanta da domani in ritiro, Sarri confermato. Giuntoli: "Un tempo non vanifica mesi di lavoro"
Immagine box news Serie A Padre tempo stavolta sorride a Gila: azzecca tutte le scelte e sbanca Bergamo
Immagine box news Serie A Parma, Lontani: "Ringrazio il mister per la titolarità. I tre punti sono per i tifosi"
Immagine box news Serie A Atalanta, Giuntoli: "Secondo tempo inaccettabile, da domani ritiro. Sarri? Non puntiamo il dito"
Serie B
Immagine box news Serie B La Cremonese tra i banchi di scuola: un regalo grigiorosso per 530 bambini di prima elementare
Immagine box news Serie B Avellino, ripresa sotto la pioggia: Cancellotti torna in campo, ancora out Simic
Immagine box news Serie B Arezzo-Chiosa, le strade si separano: raggiungo l'accordo per la risoluzione contrattuale
Immagine box news Serie B Tifosi del Vicenza aggrediti dai palermitani. Il sindaco: "Inaccettabile, Palermo è città accogliente"
Immagine box news Serie B Serie B, i migliori giocatori dopo la 10ª giornata: Belotti allunga in testa. A suon di gol
Immagine box news Serie B Avellino, il sindaco parla del nuovo stadio: "Vogliamo studiare con attenzione la proposta del club"
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, chiusa la 12ª giornata: vince il Novara, pari per Juventus NG e Foggia
Immagine box news Serie C Reggiana, Radrizzani in pole per rilevare il club: settimane decisive per la cessione
Immagine box news Serie C La Dolomiti Bellunesi ufficializza Espinal per la panchina. Reso noto anche lo staff
Immagine box news Serie C Il Barletta alla ricerca del nuovo Ds. Il nome a ora in pole è quello di Fracchiolla
Immagine box news Serie C Da Livorno a Zanica, il turno delle rovesciate. Jaouhari fa stropicciare gli occhi alla Pergolettese
Immagine box news Serie C Il Gubbio deve tentare la risalita. Ma adesso serve anche un nuovo Direttore Sportivo
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Feyenoord-Inter, nerazzurri a caccia di riscatto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Cagliari
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Napoli, il passato bussa alla porta: Spalletti si gioca il futuro
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, la Juventus passa a Firenze: Redondo e Sylla decisive
Immagine box news Calcio femminile Sorteggio Nations League: l'Italdonne nella seconda fascia della Lega A, si parte a febbraio
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Como Women-Milan 1-0: sassata di Bernardi, Tramezzani sale al 4° posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Roma-Napoli 2-1: controsorpasso giallorosso ai danni dell'Inter
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Inter-Lazio 3-0: Bugeja scatenata, le nerazzurre vanno in testa
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, domenica di big match: Inter-Lazio e Roma-Napoli, il Milan sfida il Como
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
2 novembre 2006, il gol di Marco Amelia in Coppa UEFA. Pareggio a Belgrado con il Livorno
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop della 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
07:11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio