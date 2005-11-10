Il Parma raddoppia a Bergamo: Zappacosta sbaglia porta, per l'Atalanta sempre più dura
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Simone Lorini
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02.11.2026 21:55Serie A
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Sempre più clamoroso a Bergamo: il Parma raddoppia al secondo tiro in porta e stavolta non deve neanche sforzarsi di concludere verso la porta di Carnesecchi. El Bilal Tourè scappa a destra e crossa in mezzo, poi ci pensa Zappacosta a deviare nella propria porta e spiazzare Carnesecchi. Si mette male per l'Atalanta e per Sarri.
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