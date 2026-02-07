La quarta occasione è quella giusta: Kean la ribalta in 5 minuti. Fiorentina fa 2-1 col Torino
La ribalta completamente in 5 minuti load Fiorentina con il ritorno al gol dopo oltre un mese di Moise Kean che calcia di prima intenzione sul bel suggerimento di Harrison e non lascia scampo a Paleari. Fiorentina in vantaggio per 2-1 contro il Torino al Franchi.
