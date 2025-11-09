Fiorentina, Ferrari: "Vanoli perché ci è piaciuto il carattere, il passato è un brutto ricordo"

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a DAZN prima del fischio d'inizio di Genoa-Fiorentina. Le sue parole: "Non hanno funzionato diverse cose. Dobbiamo tirare una linea e ripartire, indietro è un brutto ricordo. Dobbiamo ripartire con un'energia diversa".

Perché Paolo Vanoli?

"Perché ci è piaciuto il carattere, la persona e la voglia che ha avuta da subito di condividere con noi questa sfida. Rispettiamo la sua esperienza e pensiamo di aver fatto una buona scelta".

Che stagione dobbiamo aspettarci adesso?

"Dobbiamo ragionare partita per partita. Dobbiamo affrontare oggi, poi pensare a lavorare durante la sosta. Non siamo in condizione di fare delle grandi promesse o altro ma dobbiamo affrontare le partite in una maniera diversa rispetto a prima".