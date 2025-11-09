Napoli, Gutierrez: "Sento la fiducia della squadra, per me è importante giocare"
Miguel Gutiérrez, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita della gara contro il Bologna. Di seguito le sue parole:
"È importante per me, la squadra mi dà fiducia, per me è importante giocare, lo staff ci mette nelle migliori condizioni per lavorare"
