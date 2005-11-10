Fiorentina, Mastantuono: "Serie A competitiva. Sono sicuro sarà una stagione positiva"

Nella settimana che accompagna la città di Firenze e la Firorentina alla sfida contro la Juventus, per una delle rivalità più sentite del calcio italiano, Franco Mastantuono, talento argentino arrivato in Viola la scorsa estate dal Real Madrid e subito divenuto protagonista sul prato del 'Franchi'. ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, all'interno del format ealizzato in collaborazione con EA SPORTS FC 27 'MySkills', sul suo percorso professionale.

Iniziando su quell'iconica punizione messa a segno con la maglia del River Plate nel derby di Buenos Aires contro il Boca Juniors: "Aspettavo di giocare quella partita da tanto, per me era un po’ come dare una risposta a quello che si diceva su di me. Segnare quella punizione mi ha cambiato la vita, è stato un regalo alla vita che mi ha dato il calcio". Dalla maglia dei Millonarios è arrivata, a stretto giro di posta, quella del più grande club al mondo: il Real Madrid.

"È stato molto grande - spiega il classe 2007 in merito al passaggio dal River ai Blancos -, soprattutto per la cultura, ma al Real mi hanno trattato benissimo. Bellingham è il giocatore che preferisco di più tra tutti".

In estate, poi, arriva la Fiorentina e lo sbarco in Serie A in prestito secco a riprova dei quanto il Real creda in lui e voglia dargli tutte le occasioni a disposizione per crescere. "La Serie A mi piace molto - racconta -, è un campionato molto competitivo, tutte le squadre sono forti. Dobbiamo migliorare, ma lavorando sodo sono sicuro che alla fine sarà una stagione positiva per noi".

Un argentino a Firenze, impossibile non parlare di Gabriel Omar Batistuta: "È un grande, ho avuto la possibilità di parlare con lui, mi ha parlato benissimo della Fiorentina".

Da Batigol, poi, viene naturale parlare dell'Argentina. E di conseguenza di Lionel Messi: "Sono diventato il più giovane a segnare una tripletta nei top 5 campionati europei, superando Messi. Stare in un “pezzo di carta” insieme a Messi per me è stato assurdo, condividere un record così con Messi è il massimo che ti può succedere".

Franco Mastantuono è uno dei migliori giovani talenti al Mondo? Ecco la risposta del diretto interessato: "Non so se sia vero, non mi piace tanto parlare di me, il livello è alto ed è sempre molto bello competere con dei colleghi di alto livello".