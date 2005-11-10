Juventus, Koopmeiners ad Alkmaar: la sfida in famiglia con Peer per rinascere

Il ritorno di ad Alkmaar non sarà soltanto una questione di cuore per Teun Koopmeiners. Questa sera il centrocampista olandese ritroverà l'AZ, la società nella quale è cresciuto calcisticamente e con cui ha costruito le basi della propria carriera, ma soprattutto il fratello minore Peer, oggi protagonista con la formazione olandese. In palio ci sono punti importanti nella quarta giornata della 'fase campionato' di Europa League, ma per il numero 8 della Juventus la trasferta olandese avrà inevitabilmente un significato particolare. Perché sarà una serata nella quale passato, presente e futuro finiranno per intrecciarsi.

Welkom terug, Teun

Alkmaar rappresenta una parte fondamentale della storia calcistica di Koopmeiners. Entrato nel settore giovanile dell'AZ nel 2009, il centrocampista ha attraversato tutte le tappe della crescita fino all'esordio professionistico nella stagione 2017/18. Con quella maglia ha collezionato numeri importanti, mettendo a referto 43 gol e 17 assist prima del trasferimento in Italia, dove ha trovato con l'Atalanta il trampolino di lancio verso il grande calcio. Un percorso condiviso, almeno inizialmente, con il fratello. Anche lui ha completato il percorso nelle giovanili dell'AZ, prima di conquistarsi progressivamente spazio in prima squadra. Lo scorso agosto il club ha deciso di premiarne la crescita rinnovandogli il contratto fino al 2029. La prossima sfida europea rappresenterà quindi un'occasione speciale per entrambi: da una parte il fratello maggiore, che torna nel luogo in cui tutto è cominciato, dall'altra Peer, che proverà a difendere i colori della squadra nella quale è cresciuto.

A caccia di certezze... e una posizione

Ma al di là dell'aspetto emotivo si nasconde anche una questione strettamente d'attualutà. Perché Koopmeiners arriva ad Alkmaar in una fase nella quale deve ancora trovare una dimensione definitiva nella Juventus (appena 8 gol in oltre cento apparizioni). L'investimento dell'estate 2024, il contratto fino al 30 giugno 2029 e le aspettative che avevano accompagnato il suo arrivo a Torino, infatti, volevano un giocatore destinato a diventare uno dei riferimenti del cub. Idea, questa, mai divenuta realtà.

A rendere, paradossalmente, più complesso l'adattamento del giocatore al mondo bianconero è stata la sua enorme duttilità tattica. Dalla mediana alla trequarti, passando per esperimenti in difesa, Koopmeiners Sr. è stato utilizzato in diversi ruoli senza mai riuscire a trovare l'abito giusto da indossare E i numeri messi a referto anche nel campionato attuale raccontano le difficoltà: nove presenze in Serie A, soltanto tre da titolare, per 330 minuti complessivi, con un gol e un assist

Qualche segnale, tuttavia, è arrivato nelle ultime settimane. Dopo essere rimasto in panchina contro la Lazio, Koopmeiners ha ritrovato spazio dal primo minuto contro Lecce e Napoli, giocando entrambe le partite per intero. Un'indicazione da non sottovalutare nel percorso della formazione di Luciano Spalletti, che continua a cercare gli equilibri migliori per una squadra ancora alla ricerca di se stessa.

Un futuro tutto da scrivere

Il mercato di gennaio, poi, potrebbe nuovamente riportare Teun al centro delle riflessioni, ma con ancora diverse settimane a disposizione per convincere nuovamente la Juventus a puntare su di lui. La sua non è una partenza già scritta ed ecco perché la notte di Alkmaar può assumere un valore ulteriore. Tornare a casa, ritrovare il fratello e misurarsi con una squadra che conosce perfettamente potrebbe rappresentare un'occasione per ritrovare anche quelle certezze che a Torino, finora, sono mancate. Contro Peer ci sarà una sfida familiare, ma per il Koopmeiners bianconero la partita più importante potrebbe essere quella con un futuro ancora da decifrare.