Fiorentina, Mastantuono: "Mi trovo bene in Italia. Stiamo crescendo, vogliamo i tre punti"
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 18:26Serie A
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02.11.2026 18:26Serie A
Mastantuono parla della crescita della Fiorentina e delle sue prestazioni: "Contro il Sassuolo vogliamo i tre punti".
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© foto di Federico De Luca 2026
Franco Mastantuono, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida con il Sassuolo: "Il calcio italiano è molto diverso ma io mi trovo bene. Mi piace molto giocare accentrandomi senza rimanere sempre sulla linea laterale. La squadra sta crescendo, anche le mie prestazioni vanno verso l'alto.
Sicuramente contro l'Inter meritavamo qualcosa in più, abbiamo tenuto botta con l'Atalanta e oggi vogliamo i tre punti".
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