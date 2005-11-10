Padova, Peghin presenta gli interventi allo stadio: "Un progetto importante per il futuro"

Il Padova punta a rendere sempre più moderno e accogliente lo stadio Euganeo. In occasione della presentazione dei nuovi skybox e degli spazi rinnovati in tribuna ovest, il presidente Francesco Peghin ha illustrato il progetto e gli interventi realizzati, soffermandosi anche sul contributo della nuova proprietà. Le sue parole, riportate da Trivenetogoal.it.

"Ringrazio il Sindaco per essere qui con noi, oggi andiamo a presentare i nuovi sky box e il rifacimento dei nuovi spazi in tribuna ovest. L’anno scorso avevamo iniziato alcuni adeguamenti e ora dopo il cambio di proprietà il progetto ha assunto una importante rilevanza, e abbiamo pensato a qualcosa che riguardasse il futuro e questo ha riguardato anche lo stadio.

Con l’approvazione del Comune abbiamo portato un qualcosa che possa abbellire lo stadio e quindi si è passati all’opera con questo progetto importante dove è stata investita una cifra importante e penso sia una bella opportunità per avvicinare sempre più persone, ringrazio i nuovi azionisti per questo impulso. Sono stati fatti interventi anche alla Guizza con il rifacimento dei campi".