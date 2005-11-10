Fiorentina, Ndour: "Abbiamo tanti giocatori offensivi che possono risolverci le partite"
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Marta Bonfiglio
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29.10.2026 20:23Serie A
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© foto di Federico De Luca 2026
Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida interna contro l'Atalanta. Le sue parole: "Credo che prima di me venga la squadra. Abbiamo tanti giocatori offensivi che possono risolverci le partite. Mi adatto alle situazioni, sono qua per il bene della squadra".
199 giorni dall'ultima vittoria in casa.
"Abbiamo parlato di questa cosa, sappiamo che i tifosi hanno preparato qualcosa di importante per noi oggi. Loro ci sono sempre".
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