Lecce, Di Francesco: "Usciti troppo presto dalla gara. Non c'era il rigore"

Al termine della sfida dello stirpe contro il Frosinone parlerà per il Lecce il tecnico Eusebio Di Francesco, Tra qualche minuto le sue parole in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW.

20.40 a breve l'inizio della conferenza.

20.57 inizia la conferenza. Sconfitta difficile da commentare?

"Abbiamo impattato bene sulla gara ma questo non giustifica il resto. Il Frosinone ha fatto una grande partita ma noi siamo usciti troppo facilmente dalla gara favorendo l'errore come succede spesso. La tenuta mentale della squadra oggi ci ha fatto perdere i duelli e il match, compreso il quinto gol che mi ha dato enormemente fastidio perchè dimostra che siamo usciti dalla gara. Per me non era rigore, ne danno alcuni leggerissimi e non ne danno altri netti. Questo non giustifica nulla perchè il Frosinone è stato più cattivo in campo e quando è cosi la porti a casa"

Mister quale cambio ha inciso maggiormente?

"C'erano tanti infortuni, ndri è entrato in campo senza allenarsi. Tante cose hanno inciso sulle mie scelte. Avrei voluto mettere più qualità ma non è stato cosi. Abbiamo perso duelli aerei nonostante siamo tra le squadre più alte e questo dimostra la cattiveria che ha messo il Frosinone. Siamo usciti troppo facilmente di testa dal match, se dobbiamo raggiungere l'obiettivo bisogna cambiare atteggiamento. Non serve parlare di sistemi, bisogna ragionare sui duelli"

Mister quanto merito del Frosinone c'è?

"Non gli volevamo dare profondità con le preventive con i tre difensori ma la qualità poi fa la differenza. Abbiamo avuto diverse occasioni e dovevamo fare meglio. Voglio ritrovare solidità mentali all'interno della partita. Mi sono arrabbiato sul quinto gol perchè ho visto una squadra che ha staccato"

Mister le assenze hanno inciso?

"Non siamo una squadra che si può permettere tante assenze ma era un'opportunità per tanti altri che andava colta. Farò le mie scelte. Mi piace avere una squadra che tira qualcosa in più nelle difficoltà"



Mister risultato troppo largo?

"Ci poteva stare un risultato diverso ma merito agli altri e demerito nostro. Se prendi 5 gol vuol dire che determinati errori non vanno commessi"

Mister in Italia si cambia spesso allenatore. Quando cambierà questa abitudine?

Non lo so ma fa parte del giochino. Quando si fa questo lavoro siamo consapevoli di questo, a volte il cambiamento può giovare. A volte ci sono demeriti degli allenatori, altre volte si parla di progetto ma in realtà dura poco"

Mister non ha pensato alle due punte?

"Io prendo tutto in considerazione, nella ripresa giocavamo con Monteiro e Stulic ma ci sono squadre che hanno degli equilibri e possono giocarsi le gare in un determinato modo, noi non so se abbiamo questa forza. Valuterò tutte le situazioni"

21.08 terminata la conferenza di Di Francesco