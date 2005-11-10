Beata gioventù! Bembnista rompe il ghiaccio col calcio pro, e l'Empoli si gode il difensore

"Questo Scudetto è un premio al talento, ma soprattutto ai valori che da sempre rappresentano il nostro Club: lavoro, appartenenza, umiltà e crescita. Valori che nel tempo sono stati costruiti e difesi dalla nostra società e dal presidente Fabrizio Corsi, che ha sempre creduto nel settore giovanile come cuore e futuro dell’Empoli": parola di Rebecca Corsi, che si espresse così dopo la vittoria del campionato da parte dell'Under 17. Settore giovanile come cuore e futuro del club, dunque, cosa che si è vista anche in una delle amichevoli estive, dopo l'allora tecnico Pagliuca schierò un undici casalingo.

Ma non finisce qui, il più recente tassello messo in questo grande puzzle, è arrivato nel turno infrasettimanale.

L'esordio di Bembnista tra i pro e in prima squadra.

La sfida di Cesena non è stata fortunata, la compagine romagnola ha infatti portato a casa la vittoria (2-1 il finale del match), ma il tecnico azzurro Matteo Andreoletti ha dato spazio al difensore Dawid Bembnista, classe 2007 che ha fatto il suo esordio tra i professionisti e in prima squadra: per lui, 45' da subentrato. In una stagione dove si sta dividendo tra i grandi e la formazione Primavera 1.

Chi è il difensore polacco.

Nato il 12 gennaio 2007 in Polonia, cresce calcisticamente nel FASE Szczecin, e approda in Toscana nell'estate del 2023, grazie all'attento lavoro dello scouting azzurro. Viene inserito nella formazione Primavera, dove da subito si impone come uno dei profili più interessanti da monitorare per il futuro. Notevole fisicità, unita però a eleganza nei movimenti, è molto bravo a impostare il gioco dal basso, a farsi valere nei duelli, a proteggere il pallone e nel gioco aereo; di piede desto, gioca prevalentemente in una difesa a quattro, ma si adatta benissimo anche a quella a tre. Il ghiaccio si è rotto, ora si guarda al futuro.