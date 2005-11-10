Women’s Champions League, 3ª giornata: la Juve risolleva l'Italia. Bianconere corsare in Austria

Nel pomeriggio di ieri, si è alzato il sipario sulla 3ª giornata della Women’s Champions League, che si concluderà poi stasera con gli ultimi match in programma: tra questi, quello che ha riguardato la Juventus, che era chiamata a risollevare il "buon nome" del calcio italiano dopo le disfatte di Roma e - soprattutto - Inter, che ieri sono cadute nei rispettivi match. Compito riuscito, da parte delle bianconere, corsare in Austria sul campo dell'Austria Vienna, battuto con il punteggio finale di 1-4.

Nell'altro match che ha preso il via alle ore 18.45, invece, si è registrato il primo punto dell'Hacken, che in extremis, quando si era praticamente allo scadere del recupero, ha trovato il gol del pareggio sul Paris FC. Un risultato, questo, che complica la strada alla Roma, ora penultima.

Programma e risultati della 3ª giornata di Women’s Champions League

Già giocate

Chelsea-Roma 2-0

51' Carpenter, 89' Buchanan

Bayern Monaco-Real Madrid 2-2

7' Athenea (R), 22' Beerensteyn (B), 31' Imade (B), 52' Tanikawa (B)

Servette-OH Leuven 5-1

16' e 58' Hernández (S), 38' e 44' Marinelli (S), 82' Conijnenberg (OL), 83' Joana Marchão (S)

Arsenal-Benfica 4-0

39', 66 e 79' [rig.] Russo, 90'+2 Foord

Lione-Inter 6-0

18' e 45' Katoto, 59' Yohannes, 69', 76' e 90'+4 Becho

Austria Vienna-Juventus 1-4

39' Pavan (J), 63' [rig.] Redondo (J), 78' Cordes (A), 82' Sylla (J), 90'+1 Bartel (J)

Paris FC-Häcken 1-1

3' Viens (P), 90'+4 Anvegård (H)

Giovedì 29 ottobre

Ore 21:00 - Koge-Barcellona

Ore 21:00 - Manchester City-Paris Saint-Germain

La classifica

Lione 7

Arsenal 7

Chelsea 7

Barcellona 6*

Juventus 6

Bayern Monaco 5

Paris Saint-Germain 4*

Paris Fc 4

Inter 4

Koge 3*

Real Madrid 3

Benfica 3

Servette 3

Manchester City 2*

Austria Vienna 1

Hacken 1

Roma 1

OH Leuven 1

* una gara in meno