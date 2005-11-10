Serie C, giudice sportivo Coppa Italia: fermati quattro giocatori. Stop anche per Volpe e Cassani
Claudia Marrone
Archiviati gli ottavi di Coppa Italia Serie C, sono arrivate le decisioni del giudice sportivo in merito a suddetto turno della competizione parallela al campionato (CLICCA QUI per leggere il comunicato integrale diffuso dalla Lega Pro).
Nessuna pesante sanzione per i calciatori.
Nessuna particolare pesante sanzione sul fronte giocatori, ma sono quattro i calciatori che - eventualmente l'anno prossimo se non più in corsa nella stagione corrente - dovranno saltare un turno: per recidività in ammonizione (II Infrazione), sono stati fermati Mattia Esposito del Bari, Tommaso Mancini del Livorno e due calciatori del Gubbio, Edoardo Meconi e Lorenzo Podda.
Anche la Coppa sfortunata per Volpe del Latina. Fermato Cassani del Carpi.
Dopo il turno in campionato, il trainer del Latina Gennaro Volpe è stato fermato per un turno per recidività in ammonizione (II Infrazione), mentre è stato proprio espulso il tecnico del Carpi Stefano Cassani, che dovrà scontare un turno di squalifica "per avere, al termine del secondo tempo regolamentare, e prima di procedere con i tiri di rigore, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro", avvicinandosi allo stesso e pronunciando frasi irriguardose nei suoi confronti, ripetute poi dopo il risso.
Ammende sotto i 1000 euro.
A livello di club, multe per Carpi (700 euro), Bari (600 euro) e Savoia (400 euro).