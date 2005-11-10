Atalanta, Elmas: "Dobbiamo dare il massimo e portare a casa tre punti"
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Marta Bonfiglio
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Oggi alle 20:42Serie A
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29.10.2026 20:42Serie A
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Eljif Elmas ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida sul campo della Fiorentina. Le sue parole: "Tutti sappiamo che abbiamo problemi ma dobbiamo cercare di vincere. Anche loro sono in difficoltà, è importante oggi. Giochiamo contro una squadra forte. Dobbiamo dare il massimo e portare a casa tre punti".
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