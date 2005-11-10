Frosinone, Birligea: "Un attaccante deve essere completo, ci sarà tempo per conoscermi"

Al termine di Frosinone-Lecce ha parlato nella sala stampa del Benito Stirpe l'autore della doppietta Daniel Birligea. Segui la diretta testuale su TMW



21.24 inizia la conferenza. Quanto bisogna scoprire di Birligea?

"Credo che ci sarà tempo di conoscermi, un attaccante non si vede solo dai gol ma anche tanto quando la squadra è in difficoltà, nelle corse, nel sacrificio. I gol servono ma un attaccante deve essere completo"

Ha qualcosa da rimproverarsi? Il suo idolo da bambino?

"I miei idoli sono Cristiano Ronaldo, Haaland. Io sono un attaccante che lotta per la squadra si sacrifica e prova a far gol"

Con il modulo del mister come si sta trovando?

"In questo modulo l'attaccante ha sempre il trequartista vicino e abbiamo due esterni che vanno a mille. A prescindere di come ci mette il mister siamo sempre supportati"

Palmisani ha detto che chi non gioca da il massimo in allenamento. Cosa ne pensi?

"Parte tutto dagli allenamenti, lavoriamo forte e chi gioca meno ha la fame di volersi prendere più spazio ed è cosi che si arriva. Dedico il gol alla mia ragazza che mi sta vicino, avendone fatti due uno alla squadra senza la quale non avrei segnato"

21.28 terminata la conferenza di Birligea