Il Frosinone vola, come la Juventus del dopo Calciopoli. Mai una neopromossa è partita meglio

Il Frosinone vola. E non ha nessuna intenzione di fermarsi. Senza obiettivi precisi, ma con la spensieratezza e l'entusiasmo di chi sa che sta facendo qualcosa di straordinario. Un avvio di stagione fatto di 17 punti su 9 partite, con 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Un ruolino di marcia invidiabile che servirà agli uomini di Alvini anche per mettere fieno in cascina in vista di possibili momenti no.

Oggi però il Frosinone non ci pensa e continua a stupire per qualità di gioco, gol segnati e soprattutto risultati. Come certifica il sesto posto in classifica a +3 da Juventus e Napoli e ad un solo punto di distanza dal Milan quinto. Insomma la squadra di Alvini si diverte e fa divertire, ma nel frattempo scrive anche la storia. Mai infatti una neopromossa era partita meglio, col Frosinone di oggi che va a braccetto con la Juventus del 2007-2008.

I bianconeri erano reduci dalla stagione in Serie B e nell'anno successivo partirono bene in Serie A. Proprio come il Frosinone. Con 17 punti nelle prime 9 giornate, frutto come per i ciociari di 5 vittorie, due pareggi e due sconfitte. Un paragone che regala ulteriore brillantezza a quanto fatto fin qui da Kvernadze e compagni.