Piove sul bagnato in casa Atalanta: Kristensen si fa male dopo meno di 2', entra Scalvini
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Niccolò Righi
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Oggi alle 20:54Serie A
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29.10.2026 20:54Serie A
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Subito un problema enorme per l’Atalanta, che ha diversi problemi di assenze. In un rilancio dopo meno di due minuti Kristensen si è toccato il flessore prima di accasciarsi a terra. Al suo posto Sarri è costretto subito a fare un cambio e mettere Scalvini.
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