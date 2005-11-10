Vanoli: "Dobbiamo continuare a crescere. A Como e Milano meritavamo qualcosa in più"

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della partita contro l'Atalanta. Le sue parole: "Bisogna partire dalla Fiorentina che abbiamo visto a Como e a San Siro perché meritavamo qualcosa di bello. Dobbiamo continuare a lavorare su questa strada. I nostri tifosi sono il dodicesimo uomo e li ringraziamo. Stanno capendo che questa squadra hanno bisogno di loro".

Quale step vedremo oggi?

"La mentalità, la voglia. Quello che ho visto in queste ultime partite. Dobbiamo continuare a crescere. Dobbiamo non fare più gli errori passati. Col Como e con l'Inter abbiamo giocato bene. Dobbiamo continuare così".