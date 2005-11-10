Inter e Milan, a due giorni dal derby, arrivano insieme al Castello Sforzesco per lo stadio

Inter e Milan sono destinate a condividere anche il nuovo stadio, che sarà realizzato in joint venture dalle due società. A testimonianza dell'intesa che esiste tra le due realtà, nonostante sabato sera ci sia un derby già fondamentale (soprattutto per i rossoneri) sono arrivate ed entrate insieme al Castello Sforzesco di Milano, dove questa sera si tiene l'evento di gala per la presentazione del Generali Stadium.

Ci sono anche Galliani e Ibrahimovic

Non solo i calciatori di Inter e Milan, perché nel frattempo si sono presentati tanti altri protagonisti. A partire dal padrone di casa, il sindaco Giuseppe Sala, arrivando fino al consulente rossonero Zlatan Ibrahimovic e ad Adriano Galliani, fresco di appoggio per la candidatura a prossimo presidente della FIGC.