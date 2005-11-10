Inter e Milan, a due giorni dal derby, arrivano insieme al Castello Sforzesco per lo stadio

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Inter e Milan, a due giorni dal derby, arrivano insieme al Castello Sforzesco per lo stadioTMW
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Dimitri Conti
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Oggi alle 21:12Serie A
autore Dimitri Conti
29.10.2026 21:12Serie A
Stasera verrà ufficializzato il progetto del nuovo Generali Stadium. Intanto le due squadre si sono presentate assieme all'evento.
Inter e Milan sono destinate a condividere anche il nuovo stadio, che sarà realizzato in joint venture dalle due società. A testimonianza dell'intesa che esiste tra le due realtà, nonostante sabato sera ci sia un derby già fondamentale (soprattutto per i rossoneri) sono arrivate ed entrate insieme al Castello Sforzesco di Milano, dove questa sera si tiene l'evento di gala per la presentazione del Generali Stadium.
Ci sono anche Galliani e Ibrahimovic
Non solo i calciatori di Inter e Milan, perché nel frattempo si sono presentati tanti altri protagonisti. A partire dal padrone di casa, il sindaco Giuseppe Sala, arrivando fino al consulente rossonero Zlatan Ibrahimovic e ad Adriano Galliani, fresco di appoggio per la candidatura a prossimo presidente della FIGC.
Fonte: da Milano, Antonio Vitiello
Inter e Milan arrivano al Castello Sforzesco
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