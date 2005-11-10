Frosinone, Alvini: "Vittoria importantissima, merito dei calciatori"

Al termine della sfida dello stirpe contro il Lecce parlerà per il Frosinone il tecnico Massimiliano Alvini. Tra qualche minuto le sue parole in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW.

20.45 a breve l'inizio della conferenza

21.09 inizia la conferenza. Mister avvio di gestione, poi il solito Frosinone?

"E' stato un avvio dettato anche dall'avversario da come ti aspetta, ti viene a prendere e da come lavora. Le gare non sempre uguali, in ognuna c'è una strategia. Sono molto contento della prestazione della squadra, vittoria importantissima contro una squadra fastidiosa che ti allunga. Vittoria straordinaria di un valore importante che ci fa fare un passo importante per raggiungere l'obiettivo"

Su cosa ha insistito tanto nel primo tempo?

"Dovevamo fare determinate cose in certe partite. Oggi il Lecce è venuto a giocare in maniera diversa dal solito e dunque bisognava adattarsi velocemente. La mia insistenza era per quello che dovevamo fare in campo. La squadra ha fatto una gara importante e significativa e va dato merito ai ragazzi dopo la prestazione anche di domenica a Bergamo"

Mister sul gol Raimondo prima allarga per i compagni poi entra in area e fa gol. Quanto è importante avere calciatori che la seguono?

"Si gioca e si fa quello, non ci si inventa niente a prescindere dall'interpetre. C'è un lavoro quotidiano per fare questo qui, a volte riesce a volte meno. Il miglioramento di Raimondo è sotto gli occhi di tutti"

Mister il Frosinone è record da neopromossa. Cosa ne pensa?

"Sono numeri importanti ma con 17 punti non vai da nessuna parte, bisogna lavorare tanto e determinare per arrivare poi all'obiettivo. Oggi mi sento di dare merito ai calciatori per chi ha fatto assist e le scelte in zona di rifinitura. A Napoli mi sono arrabiato perchè le scelte non erano state giuste, ma nelle ultime partite siamo cresciuti e questo è importante"

Mister la classifica è da brividi. Questa squadra ha una grande fame, cosa ne pensa?

"A me non scalfisce in quelle che sono le nostre condizioni. Vengo da un percorso lontano e so come è il calcio e le sue componenti. Guardiamo avanti, partita dopo partita. Sicuramente è significativo quello che sta facendo la squadra ma bisogna continuare"

Mister è soddisfatto di quanto fino adesso? Se lo aspettava?

"Io penso che nessuno in Italia se lo aspettava, nemmeno dopo la gara con la Juve ma io ho fiducia nei calciatori e nella squadra. Percorso significativo ma dobbiamo continuare perchè sappiamo qullo che ci aspetta e quello che vogliamo fare"

Mister come si sente lei questa sera?

"Avrei voglia di tornare a casa a vedere i miei figli, i miei genitori che è un po' che non li vedo. Io sono felice che la gente si sia divertita"

Mister il fatto che il Torino ha giocato martedi, domenica potrebbe incidere?

Non voglio alibi, a prescindere da come andrà domenica ma quello che dico è che non è un trattamento equo quello che c'è tra le due società perchè il Torino ha giocato venerdi, martedi e gioca domenica, noi abbiamo giocato domenica e questa sera prima di domenica"

Mister il quinto gol è lo sport di questa squadra?

"Non è uno spot ma un modo di voler interpretare le partite, noi non aspettiamo ma vogliamo determinare le partite"

21.24 terminata la conferenza di Alvini