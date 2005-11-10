Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la 9ª giornata di campionato 2026/27

Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la 9ª giornata di campionato 2026/27Focus TMW
Claudia Marrone
Con la giornata di ieri, mercoledì 28 ottobre, il campionato di Serie B ha mandato in archivio la 9ª giornata del campionato, la prima in turno infrasettimanale, che ha smosso le classifiche dei migliori giocatori, reparto per reparto e in generale, e dei migliori allenatori, classifica che si aggiornerà dopo ogni confronto.
Di seguito tutte le classifiche stilate in base alle pagelle della nostra redazione di TuttoMercatoWeb.com.
Serie B, i migliori giocatori dopo la 9ª giornata: Belotti in testa. Lo insegue Mosquera
Serie B, i migliori portieri dopo la 9ª giornata: testa a testa fra Sorrentino e Perin
Serie B, i migliori difensori dopo la 9ª giornata: Folino del Modena si prende la vetta
Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 9ª giornata: Tramoni primo nonostante l'infortunio
Serie B, i migliori attaccanti dopo la 9ª giornata: Belotti corre, Mosquera insegue
Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 9ª giornata: Galloppa mantiene la vetta
Serie B, la Top11 della 9ª giornata: prima delizia di Topalovic. Silipo fa sognare