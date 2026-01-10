La Fiorentina di Paratici (?) batte un altro colpo: ufficiale Brescianini dall’Atalanta

Aspettando Fabio Paratici, la Fiorentina continua a muoversi sul mercato, con la firma - per ora solo ufficiosa - del dirigente italiano, che non è ancora diventato ufficialmente il nuovo direttore sportivo dei viola. Una questione che non sembra frenare i lavori dei gigliati, e nemmeno le trattative con il Tottenham (club di cui l’ex Juve è ancora ufficialmente un dirigente) per Radu Dragusin.

Non è però da Londra che arriva l’ultimo rinforzo di mercato a Firenze. È infatti ufficiale l’innesto di Marco Brescianini, prelevato dall’Atalanta nell’ambito di un’operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, che diventerà obbligo in caso salvezza del club viola. L’ex giocatore indosserà la maglia numero 4 e ha spiegato ai canali ufficiali della società cosa sente di poter dare: “Ci metterò tutto me stesso, suderò la maglia fino all’ultimo. Sono in una società con una storia incredibile e spero di ripagare la fiducia. Non ho ancora parlato con i compagni, ma lo farò presto".

Chi lo ha lanciato. Raggiunto da TMW, di Brescianini ha parlato Davide Dionigi, oggi allenatore della Reggiana che su di lui ha puntato in Serie B, ai tempi del Cosenza: “È un giocatore che ha corsa, fisicità e un ottimo piede. Deve migliorare un po’ il colpo di testa, nonostante sia strutturato fisicamente. È una classica mezzala di inserimento e di qualità, a volte ha giocato anche dietro la punta, ma il suo ruolo è quello della mezzala di inserimento".