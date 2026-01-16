TMW Fiorentina, problemi alla caviglia per Kean: oggi non si è allenato. È in dubbio per Bologna

Non c'è pace per Moise Kean. Secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante della Fiorentina oggi non si è allenato a causa di un problema alla caviglia destra che si porta dietro da tempo e che aveva messo in dubbio la sua convocazione contro la Cremonese. Mancano ancora 2 giorni alla partita contro il Bologna, ma la sua presenza, quantomeno da titolare, è da considerarsi tutt'altro che certa.

Per questo motivo infatti il club viola ha deciso di aggregare Riccardo Braschi con la prima squadra, impedendogli così di scendere in campo contro il Milan nel match che la Primavera ha disputato oggi e pareggiato 3-3. Vanoli ha bisogno di certezze e non può permettersi di rischiare il classe 2000 in un momento così delicato. Le prossime ore chiariranno sicuramente quali sono le condizioni fisiche dell'ex Juventus.

Allarme rientrato invece per il portiere David De Gea. Lo spagnolo era uscito malconcio dalla gara contro il Milan per lo scontro nel corso del primo tempo con Christian Pulisic e il giorno seguente aveva testimoniato sui social la durezza del colpo subito dallo statunitense. Come appreso dalla redazione, però, lo spagnolo si sarebbe già ripreso e quindi non è in dubbio la sua presenza al Dall’Ara.