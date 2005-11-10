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Fiorentina, protesta dei tifosi: "38 euro vergogna, questo calcio non ci appartiene"TMW
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 20:04Serie A
autore Daniel Uccellieri
02.11.2026 20:04Serie A
I tifosi viola protestano per il prezzo dei biglietti e l'orario della gara: cori contro la Lega, seguiti anche dai sostenitori del Sassuolo.
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I tifosi della Fiorentina hanno esposto un duro striscione di protesta contro l'orario della partita e il prezzo del biglietto, ritenuto troppo alto.
"Lunedì ore 18.30, 38 euro vergogna! La nostra presenza solo per un fatto di appartenenza. Questo calcio non ci appartiene".
Lo striscione è stato accompagnato da cori contro la Lega Calcio, a cui hanno risposto anche i tifosi del Sassuolo presenti al Mapei.
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