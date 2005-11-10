Fiorentina, ricaduta per Atta: non ce la fa contro il Como. Ecco quando può tornare

"Ho avuto qualche problema muscolare ma ora sto bene e sono convinto che questa sosta mi servirà per entrare in forma". Così parlava Arthur Atta all'inizio della sosta per le Nazionali, ma la ricaduta inaspettata stravolge tutto. Dopo aver saltato l'amichevole col Signa e aver svolto il test con la Primavera, il centrocampista francese ha avvertito un nuovo dolore che ha costretto lui, mister Paolo Vanoli e lo staff medico a fare marcia indietro, fermandosi nuovamente per evitare rischi.

La linea di massima

Nelle ultime ore sono filtrate rassicurazioni: non trovano riscontro le voci su pubalgia o guai fisici analoghi, trattandosi semplicemente di un "sovraccarico funzionale ai muscoli dell'addome". La linea del club gigliato e del tecnico varesino è ora intransigente, riassunta chiaramente dalle parole di Vanoli alla vigilia della trasferta di Genova: "Lo rimetterò in campo solo quando sarà al 110%". Un approccio prudente, figlio di un avvio di stagione complesso in cui si era forse insistito troppo costringendolo a stringere i denti.

I tempi di recupero

Salvo sorprese, il rientro di Arthur Atta è escluso per la sfida di domenica contro il Como. L'obiettivo reale per tornare in campo è a cavallo del tour de force che vedrà i viola impegnati tre volte nel giro di una settimana tra Inter, Atalanta e Sassuolo, secondo quanto riferito dal Corriere Fiorentino. Tutto dipenderà dalla risposta del fisico del centrocampista francese di 23 anni, all'aumento dell'intensità negli allenamenti.