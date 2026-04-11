Fiorentina, prima la salvezza poi il futuro: tanti in bilico, anche Gudmundsson, Dodo e Gosens

Prima la salvezza poi programmare il futuro. La stagione della Fiorentina è stata, ed è tutt’ora, molto complicata con una classifica che non induce ancora ad essere tranquilli e una Conference League che, dopo la sconfitta per 3-0 contro il Crystal Palace nell’andata dei quarti di finale, sembra molto lontana. Una volta arrivato giugno, il ds Fabio Paratici dovrà valutare tante posizioni intervenendo poi sul mercato per rinforzare la squadra.

Gudmundsson in bilico

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con ogni probabilità sarà una sorta di rifondazione con uno zoccolo duro che dovrebbe rimanere e attorno al quale verrà poi allestito l’organico. Prima però occorrerà fare le valutazioni su alcuni elementi della rosa che hanno deluso. In primis Albert Gudmundsson su cui era stato investita una somma ingente di denaro e che ha disatteso le aspettative.

La situazione di Dodo e Gosens

Sul banco degli imputati ci sono anche Dodo, per cui il rinnovo per il momento è fermo, e Robin Gosens. Poi ci sarà da valutare la situazione di Paolo Vanoli. Il tecnico viola, arrivato per sostituire Stefano Pioli, ha firmato un contratto di otto mesi con opzione per la prossima stagione. Si ripartirà quindi da lui il prossimo anno ma prima occorre la salvezza.