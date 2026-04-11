La Juventus vuole un portiere top in estate: nuovi contatti con Alisson, De Gea è l'alternativa

Finora Luciano Spalletti ha scelto di non intervenire sul reparto portieri della Juventus, concentrando gli sforzi del mercato invernale su altri ruoli: un esterno destro, un’alternativa a Kenan Yildiz e un centravanti, con il mancato arrivo di Youssef En-Nesyri a complicare i piani. Ma in estate la musica cambierà. In casa Juventus è già aperto il dossier portieri, e le valutazioni saranno inevitabili: solo uno tra Mattia Perin e Michele Di Gregorio resterà, come si legge su Tuttosport.

Il grande sogno porta a Alisson Becker, in uscita dal Liverpool, dove il futuro sembra orientato verso Giorgi Mamardashvili. Il rinnovo automatico attivato dai Reds è più una mossa per evitare l’addio a zero che un segnale di permanenza. La Juventus ha già avviato i primi sondaggi e potrebbe presto incontrare l’entourage del brasiliano, presente in Italia nei giorni scorsi. Il nodo non è tanto il costo del cartellino (stimato tra i 15 e i 20 milioni), quanto l’ingaggio: oggi Alisson percepisce circa 8 milioni netti l’anno, cifra fuori dai parametri bianconeri.

In alternativa resta viva la pista che porta a David de Gea, che potrebbe lasciare la Fiorentina in estate. Lo spagnolo piace per esperienza e affidabilità, e con un ingaggio da circa 3,5 milioni più bonus rappresenta un’opzione sostenibile. Due strade, una più ambiziosa e una più pragmatica: la scelta della Juventus dirà molto sul futuro del progetto tecnico.