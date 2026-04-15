Fiorentina, serve l'impresa contro il Crystal Palace. Mandragora: "Non abbiamo molto da perdere"

Alla Fiorentina serve un'impresa, ma nel calcio nulla è scontato. Il pensiero di Rolando Mandragora accompagna la Fiorentina in questa vigilia di Conference League: dopo il pesante ko di giovedì scorso, la squadra viola deve provare a ribaltare il 3-0 domani al Franchi nel ritorno dei quarti di finale. "Ci sono ancora 90 minuti da giocare davanti al nostro pubblico. Serve l'impresa, ma del resto non abbiamo molto da perdere", sottolinea il centrocampista della Fiorentina ai microfoni di Sky Sport.

"È stata una stagione particolare - continua Mandragora -, nessuno voleva viverla. Poi quando sei dentro devi reagire, stiamo cercando di farlo ma ancora non è finita. Contro la Lazio è stata una vittoria importante in ottica salvezza, dobbiamo completare l'opera, siamo a buon punto. Per la Conference, ci dispiace un po' per la partita di andata, ma ripeto, nulla è perduto".