Torino, Baroni recupera Anjorin e Aboukhlal. Lavoro personalizzato per Israel e Nkounkou
In casa Torino è giornata di vigilia, con la squadra impegnata nel lunch match delle 12:30 di domani in casa contro il Genoa. Dopo la bella vittoria ottenuta sette giorni fa con il Napoli Baroni va a caccia di continuità e dall'infermeria arriva anche un aiuto.
Sono infatti recuperati, e viaggiano verso il ritorno tra i convocati, Tino Anjorin, il quale ha completamente smaltito dalla fascite plantare che lo aveva tenuto fuori nella sfida con i partenopei, così come Zakaria Aboukhlal. Anche Pedersen è tornato ad allenarsi in gruppo e domani ci sarà.
Restano invece ai box Niels Nkounkou, che sta svolgendo le terapie e un lavoro personalizzato, così come il lungo degente Schuurs. Lavoro personalizzato anche per il portiere Israel, che comunque dovrebbe essere convocato per la gara di domani.