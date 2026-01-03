Fiorentina su Dominguez, Italiano: "Rispetta le scelte e non crea problemi, io sono tranquillo"

Mister Vincenzo Italiano, intervenuto in conferenza stampa in vista del big match con l'Inter, ha risposto anche a un paio di domande sul mercato. Queste le dichiarazioni del tecnico del Bologna su Benjamín Dominguez, obiettivo della Fiorentina, e sulla possibilità di acquistare qualche nuovo giocatore:

Ci sarà possibilità di vedere in campo Dominguez?

"Sta dando il suo contributo e penso che nel momento in cui si rispettano le scelte e non si creano problemi, io sono tranquillo. C'è armonia nel gruppo e lui sta trovando spazio. Davanti non stiamo vivendo un gran momento, basti pensare ad Orsolini che ha tirato 4 volte in porta contro il Sassuolo senza trovare la porta. Ma sono convinto che ci sbloccheremo. Purtroppo manca Bernardeschi nel periodo più bello per lui, ma lo aspetteremo. Presto arriveranno anche i gol di Rowe, ne sono certo. La differenza la fa chi la butta dentro, in questo momento ci siamo un po' inceppati ma ci sbloccheremo".

Questa squadra ha bisogno di mercato?

"Sono convinto che se si potrà aggiungere qualità alla squadra non ci tireremo indietro. Siamo vigili su tutto. Sono tranquillo che se ci saranno chance la società interverrà".

