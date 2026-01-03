TMW
Fiorentina, Solomon non sarà l'unico nuovo esterno: occhi su Dominguez del Bologna
Spunta un nuovo nome per l'attacco della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da TMW, la società viola punta Benjamin Dominguez del Bologna per alzare la qualità (e la quantità) degli esterni in rosa. Il classe 2003 argentino, che in questa stagione ha giocato appena 310 minuti in maglia rossoblù (con un assist), potrà però partire solamente se a mister Italiano sarà consegnato prima un sostituto.
Dopo l'arrivo di Manor Solomon in prestito dal Tottenham, la Viola cerca dunque altri attaccanti esterni per switchare definitivamente al nuovo modulo. E Dominguez è un profilo che piace.
