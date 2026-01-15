Fiorentina, tutti vogliono Fortini. Dopo Roma e Juventus anche il Napoli sulle tracce dell'esterno

In casa Fiorentina sono ore di riflessione sul futuro di Niccolò Fortini. Il classe 2006, dopo la bellissima stagione scorsa passata alla Juve Stabia, si sta guadagnando il suo spazio anche in Serie A con la maglia con cui è cresciuto. Tuttavia, il cambio modulo che Vanoli ha in mente (passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3 o 4-2-3-1) creerebbe un equivoco tattico per un giocatore che è un esterno puro di un centrocampo a cinque.

Per questo motivo il suo futuro con la maglia viola sarebbe in dubbio. Come riferito da FirenzeViola.it, tantissime big del nostro campionato, nel frattempo, avrebbero già preso informazioni. La Roma lo ha messo da tempo nel mirino , dopo che la scorsa estate era disposta a mettere sul piatto 13 milioni, sarebbe pronta per tornare alla carica. Anche la Juventus avrebbe fatto un pensierino sul giocatore ma al momento, si legge, non ci sarebbero stati sondaggi con la Fiorentina.

Tra le pretendenti, però, nelle ultime ore si sarebbe inserito anche il Napoli di Antonio Conte, da tempo alla ricerca di un esterno duttile che possa giocare sia a destra che a sinistra. In molti, peraltro, hanno spesso paragonato Fortini proprio a Spinazzola, che il ragazzo troverebbe qualora decidesse di accettare la richiesta dei partenopei. La Fiorentina però non vuole far sconti e per il suo canterano chiede non meno di 15 milioni.