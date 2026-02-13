Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Niccolò Fortini, il terzino che piace a tutti i top club. In scadenza fra (poco più di) 12 mesi

© foto di Federico De Luca 2025
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Niccolò Fortini può essere una grana per la Fiorentina. L'esterno difensivo non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo contrattuale con i viola, al netto di un contratto che scadrà al 30 giugno del 2027. Anche per questo ci sono state diverse possibilità nel mercato di gennaio, tanto che c'erano proposte da diversi club e un'offerta importante - sopra i 10 milioni di euro - per il suo cartellino da parte della Roma. I giallorossi hanno poi deciso diversamente, puntando sul rientro di Angelino e la possibilità Bryan Zaragoza per puntellare la propria fascia sinistra.

Può essere un discorso solamente rinviato. Perché Fortini piace praticamente a tutte le società top e a giugno avrà solamente dodici mesi di contratto, con la possibilità di scegliere la propria destinazione senza troppi intoppi. La Juventus aveva anche proposto un possibile scambio con un difensore centrale, con Rugani che poi è effettivamente finito in viola per (almeno) i prossimi sei mesi.

Sarà, dunque, una pista da monitorare con particolare attenzione. Fabio Paratici negli scorsi giorni ne ha parlato, spiegando come il suo rinnovo sia una delle priorità, un po' come quello di Dodo. Certo, non sarà semplice visti i tanti sondaggi già fatti. Oggi Niccolò Fortini compie 20 anni.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
