La Fiorentina ha deciso: avanti con Fortini. Niente Roma, l'esterno resta a Firenze

Salvo clamorosi colpi di scena di queste ultime ore di mercato, il futuro di Niccolò Fortini continuerà ad essere con la Fiorentina. Nonostante la Roma segua da tempo il calciatore ha scelto di non rilanciare dopo aver messo sul piatto una proposta - rifiutata - da 11 milioni di euro per l'esterno classe 2006.

Troppi per il club giallorosso i 15 milioni richiesti dalla società toscana per liberare il proprio canterano. Adesso la Fiorentina potrebbe decidere di mettersi ad un tavolo e discutere il rinnovo di Fortini, il cui contratto scadrà nel giugno del 2027.

Cresciuto nelle giovanili viola, dopo una stagione in prestito alla Juve Stabia, Fortini è tornato alla Fiorentina, facendo il proprio esordio nel settembre del 2025 contro il Como. In stagione, finora, il classe 2006 ha messo a segno 23 presenze tra campionato, Coppa Italia e Conference League, realizzando un assist.