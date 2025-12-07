Fiorentina ultima in Serie A e con la Conference che incombe: domani giorno libero per i viola

Situazione davvero strana quella in casa Fiorentina. La squadra allenata da Paolo Vanoli è ultima in classifica e ieri ha perso 3-1 in casa del Sassuolo nella sfida che avrebbe dovuto rilanciare i viola. Giovedì però i toscani torneranno in campo in Conference League ed è il motivo per cui oggi si sono allenati regolarmente per preparare la gara contro la Dinamo Kiev.

Curiosamente però, nonostante una stagione molto al di sotto delle aspettative e un impegno decisivo alle porte, la società e il tecnico gigliato hanno deciso di concedere un giorno libero alla squadra, che domani non si allenerà. In tanti si aspettavano un ritiro punitivo, ma il club ha preferito alleggerire i calciatori per aiutarli a ritrovare un po' di positività che in questo momento sta mancando.

Dopo il ko di Reggio Emilia ci sono state anche minacce di morte a giocatori e compagne sui social, che il Comune di Firenze ha subito condannato fermamente: Condanna totale per i commenti gravissimi via social a calciatori della Fiorentina e ai loro familiari, minacce e intimidazioni inqualificabili. Quanto accaduto niente ha a che vedere con i valori dello sport, con la passione per il calcio e con una sana e leale competizione. Il fenomeno della violenza social va contrastato con ogni mezzo".