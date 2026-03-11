Fiorentina, Vanoli: "Conference importante. Kean? L'obiettivo è averlo a Cremona"

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani contro il Rakow, andata degli ottavi di finale di Conference League:

Come si tiene alta l'attenzione considerando lo scontro diretto con la Cremonese di lunedì prossimo?

"Non dobbiamo pensare a lunedì, dobbiamo pensare a domani che è importante, ci teniamo alla Conference. Dovremo onorarlo con impegno. Sappiamo di incontrare una squadra che ha fatto bene, che ha preso pochi gol, diretta e fisica. Dovremo essere concentrati, questa partita può darci anche spunti in vista di lunedì".

Il pareggio col Parma ha fatto uscire la Fiorentina dalla zona retrocessione...

"Siamo usciti da questa partita con delusione, abbiamo cercato la vittoria a tutti i costi. Ma ora serve testa alta e lucidità, ogni partita diventa fondamentale. So che la Fiorentina deve dare molto di più per quella che è la sua storia, ma questa è la situazione e dobbiamo essere lucidi per uscire da questa situazione".

Come sta Kean?

"Sta continuando il suo percorso, valuteremo giorno dopo giorno perché è un infortunio particolare. Lo stiamo gestendo bene, il nostro obiettivo è riuscire ad averlo a Cremona. Domani devo pensare di mettere in campo la formazione migliore possibile per una partita che durerà 180 minuti".

Si sente di fare un appello ai tifosi?

"Dopo Parma ho detto che i tifosi sono sempre stati vicini alla squadra. Il loro sfogo e la loro delusione è un incitamento per noi per fare meglio. Dobbiamo essere bravi a trasportare questa energia. I tifosi ci sono sempre stati".