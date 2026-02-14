Fiorentina, Vanoli: "Dobbiamo tenere i piedi per terra, Fagioli sta migliorando tanto"

Dopo la vittoria della sua Fiorentina al Senigallia contro il Como, l'allenatore dei Viola, Paolo Vanoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la gara.

Sul match.

"Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto una partita di grande sacrificio e abbiamo dimostrato che con organizzazione e intensità possiamo battere squadre come il Como. Dobbiamo tenere i piedi per terra, la testa bassa e pensare alla prossima, prima in Conference League e poi in campionato".

Su Fagioli.

"Ha delle qualità importanti, può difendere in maniera diversa, stiamo lavorando tanto e sta migliorando tanto, lo dicono i numeri. I primi 15 minuti mi ha fatto arrabbiare, poi si è ripreso. I gol lui ce li ha, deve arrivare lì con più determinazione e cattiveria".

La situazione della squadra.

"Da quando sono arrivato ho cercato di far passare il messaggio della salvezza e come si può arrivare a questa salvezza. È stato un passaggio difficile, non è facile per una squadra come la Fiorentina passare da un obiettivo come l'Europa alla salvezza. Noi dobbiamo avere coraggio e tutto quello che ho fatto l'ho fatto per provare nuove soluzioni, perché questa è una squadra con qualità".